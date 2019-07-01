Июнь в Киеве стал самым теплым почти за полтора века

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6° С, что на 5,4° С выше климатической нормы.

Такие данные наблюдений метеостанции приводит Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года (начало наблюдений).

За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонение температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2° С.

Как ни парадоксально, холоднее всего было в последний день месяца 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5° С. Жарче ввсего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0° С.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.