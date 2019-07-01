Глава ЦИК пожаловалась на давление со стороны "околопартийных деятелей"

Представители политических партий или причастные к ним лица оказывают давление на главу Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Об этом она сообщила на заседании Центризбиркома в понедельник 1 июля, передает Интерфакс Украина.

По словам Слипачук, с ней пытаются вести "нестандартные" консультации.

"Нестандартные консультации со стороны некоторых околопартийных деятелей с целью склонить ЦИК к тому или иному решению. Я заверяю (это единое мнение всех членов Центральной избирательной комиссии) - за рамки закона ЦИК не выйдет", - подчеркнула Слипачук.

Она также отметила, что "заказчики" и лица, оказывающие на нее давление, не скроются от закона.

"Всё это будет получать надлежащую оценку правоохранительных органов", - заявила глава ЦИК.

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