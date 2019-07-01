В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района в Днепровской области шесть детей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Взрыв произошел на детской площадке около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - рассказали в полиции.

Нацполиция

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.