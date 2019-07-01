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В Днепропетровской области от взрыва пострадали шесть детей

Понедельник, 1 июля 2019, 21:35

В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района в Днепрпетровской области шесть детей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Взрыв произошел на детской площадке около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - рассказали в полиции.

 
Нацполиция

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.

Дело внесенj в ЕРДР по статьям 263 ч.1 и 264 ч.1 (небрежное хранение боеприпасов, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

 
Нацполиция

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьполициявзрывдети
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