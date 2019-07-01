В Днепровской области от взрыва пострадали шесть детей
В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района в Днепровской области шесть детей получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщил УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
Взрыв произошел на детской площадке около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.
"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - рассказали в полиции.
На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.
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