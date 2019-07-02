Стефанчук о региональном русском для Донбасса: Это личная позиция Богдана
Вторник, 2 июля 2019, 07:27
Заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о возможном референдуме о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе является его личным мнением.
Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил соратник Богдана, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
"Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии", - сказал он.
"Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", — заявил Стефанчук.
Напомним:
- Глава ОПУ Андрей Богдан в интервью изданию "РБК-Украина", заявил о возможности проведения референдума о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской области.