Зеленский прилетел в Канаду

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Вторник, 2 июля 2019, 08:48

Президент Владимир Зеленский во вторник прибыл в Канаду.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Канада


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