Должностных лиц оборонного завода поймали на взятках

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Вторник, 2 июля 2019, 11:43

Двух должностных лиц государственного оборонного предприятия "Завод имени Малышева" в Харькове разоблачили на системных взятках.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Незаконную "схему" организовали начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела.

Они требовали и получали средства от предпринимателей за предоставление в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. 

 

"За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды", - говорится в сообщении. 

 

Служащих оборонного предприятия задержали в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Украинская правда

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Темы: СБУ Харьков взятка


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