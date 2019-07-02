Должностных лиц оборонного завода поймали на взятках
Двух должностных лиц государственного оборонного предприятия "Завод имени Малышева" в Харькове разоблачили на системных взятках.
Об этом сообщает сайт СБУ.
Незаконную "схему" организовали начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела.
Они требовали и получали средства от предпринимателей за предоставление в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса.
"За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды", - говорится в сообщении.
Служащих оборонного предприятия задержали в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.
Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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