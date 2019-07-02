Должностных лиц оборонного завода поймали на взятках

Двух должностных лиц государственного оборонного предприятия "Завод имени Малышева" в Харькове разоблачили на системных взятках.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Незаконную "схему" организовали начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела.

Они требовали и получали средства от предпринимателей за предоставление в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса.

"За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды", - говорится в сообщении.

Служащих оборонного предприятия задержали в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.