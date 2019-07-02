Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР

Вторник, 2 июля 2019, 13:02
Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР

ГБР завершило расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам на Полтавщине.

Как сообщает пресс-служба бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В ГБР отметили, что расследование проводили следователи теруправления, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

Украинская правда
Темы: ГБРПолтаваНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ГБР
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: