Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР

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Вторник, 2 июля 2019, 13:02

ГБР завершило расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам на Полтавщине.

Как сообщает пресс-служба бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В ГБР отметили, что расследование проводили следователи теруправления, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

Украинская правда

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Темы: ГБР Полтава Нацгвардия


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