Глава федерации велоспорта нахамил победительнице Евроигор и пригрозил изгнанием

Украинская велосипедистка Анна Соловей, которая выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси в соцсетях поссорилась с президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко, который публично ей нахамил.

Соответствующий спор состоялся на странице ФВСУ в Facebook, где Соловей возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.

"Удивляюсь некомпетентности и пренебрежением к спортсменам вашей же федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", - написала спортсменка под публикацией.

На это у комментариях ответил Башенко.

"Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право на нарушение условий контракта открывать рот?", - заявил он.

"Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним как звали", - добавил он.

В ответ Соловей заявила, что из всего этого ему пренаджележал только велосипед, который "не выдержал и года".

В свою очередь президент Федерации велоспорта ответил, что она якобы нарушила условия контракта и теперь не имеет права быть в сборной Украины.

Соловей попросила назвать пункт договора, который она нарушила, Башенко заявил, что все объяснит ее тренерам.

В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.

"Господин Башенко не является ни сотрудником Министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется Министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать", - цитирует Общественное пресс-службу Министерства.

По данным Громадского, Башенко, который возглавляет Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.

В частности, в феврале этого года он в похожем стиле общался с другой велоспортсменкой - Ольгой Виюк. Тогда Башенко на странице ФВУ в соцсети унижал умственные способности спортсменки и говорил о ней, сравнивая с проститутками.

Позже министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает велоспорстменку.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", - написал он в Facebook.

По его словам, Министерство на ее стороне и будет отстаивать права Соловей, как спортсменки и члена сборной команды Украины.