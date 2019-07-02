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В "Борисполе" открыли капсульный хостел

Вторник, 2 июля 2019, 14:34

В аэропорту "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Аэропорт "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал Омелян.

 

Согласно порталу booking.com, в хостеле звуконепроницаемые номера, есть душ и бесплатный интернет. Однако курить или находиться с домашними животными там запрещено.

 

Цены в хостеле стартуют от 370 гривен за одноместную капсулу (за 3 часа) и от 550 гривен за двухместную капсулу (за 3 часа).

 

Доступно размещение на 3, 6 и 12 часов. 

 

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Темы: Бориспольаэропорт
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