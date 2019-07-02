Минюст запустил калькулятор "честной платежки"

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Вторник, 2 июля 2019, 15:12

На сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился онлайн-калькулятор для вычисления справедливой цены на тепло и горячую воду.

Об этом сообщил во вторник министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба правительства.

"Теперь граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. На сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился калькулятор расчета честной платежки, воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива ли стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов", - отметил он.

Петренко заявил, что из-за "непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий - поставщиков на местах" стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается.

"И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет - 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске - превышает 1700 грн. Поэтому 26 июня было принято постановление правительства об установлении предельных цен на тепло", - отметил он.

Согласно постановлению, стоимость гигакалории тепла в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованного значения, которое составляет 1400 грн, стоимость горячей воды - 83 грн за кубометр в квартирах с сушилками для полотенец и 75 грн - без них.

"По подсчетам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%", - отметил министр.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров тарифы


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