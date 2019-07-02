В океане погибли 14 военных моряков России

Четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", – заявили в Минобороны.

Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, расположенной в одноименном городе Мурманской области.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.