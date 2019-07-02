Зеленский пригласил делегацию МВФ в Украину, как только сформируется новое правительство
Вторник, 2 июля 2019, 21:46
Президент Владимир Зеленский в Торонто встретился с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном и пригласил делегацию МВФ приехать в Киев сразу после формирования нового правительства.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев и договориться о новой программе.
Также отмечается, что сотрудничество с МВФ Зеленский назвал приоритетным для украинской власти.
Он также заявил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.
По его словам, после обновления парламента он также ожидает реформ правоохранительных органов и энергетической сферы, большой приватизации и рынок земли.