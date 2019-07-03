Канада добавила Украину в список для закупки канадского оружия

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Среда, 3 июля 2019, 02:48

Правительство Канады добавило Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба украинского президента.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это положительное решение", - подчеркнул Трюдо.

По его словам, уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.

"И мы продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - добавил премьер-министр Канады.

"Мы понимаем, насколько важной для Украины является поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается. Особенно, когда речь идет о незаконном вторжении РФ на территорию Украины. И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих", - добавил он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренностей по поставкам бронетехники.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", - заявил Зеленский.

При этом он отказался обнародовать детали.

"Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости", - сказал он.

Украинская правда

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Темы: Канада Украина оружие


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