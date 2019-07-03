Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев

Украина и Канада планируют в ближайшее время подписать соглашение о молодежных обменах, которое позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает пресс-служба президента.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать. Получить канадскую визу, вы знаете, так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ", - сказал Зеленский.

"Канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились, создаст дополнительные возможности для предпринимателей с IT и других отраслей.