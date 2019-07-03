Кличко говорит, что ремонт Шулявского моста столкнулся с препятствием

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Среда, 3 июля 2019, 11:22

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода "Большевик", где должны были возвести один из съездов с нового моста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов", - сказал мэр столицы.

"Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", - добавил Кличко.

По его словам, для такого решения необходима прежде всего политическая воля, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

Он отметил, что будет переходить к более активным действиям, чтобы уложиться в сроки.

"Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый мост и собрали первый прогон нового моста.

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

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Темы: Кличко Киев


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