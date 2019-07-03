Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко говорит, что ремонт Шулявского моста столкнулся с препятствием

Среда, 3 июля 2019, 11:22
Кличко говорит, что ремонт Шулявского моста столкнулся с препятствием

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода "Большевик", где должны были возвести один из съездов с нового моста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов", - сказал мэр столицы.

"Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", - добавил Кличко.

По его словам, для такого решения необходима прежде всего политическая воля, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

Он отметил, что будет переходить к более активным действиям, чтобы уложиться в сроки.

"Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый мост и собрали первый прогон нового моста.

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Виталий Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: