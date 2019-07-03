Кличко говорит, что ремонт Шулявского моста столкнулся с препятствием

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода "Большевик", где должны были возвести один из съездов с нового моста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов", - сказал мэр столицы.

"Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", - добавил Кличко.

По его словам, для такого решения необходима прежде всего политическая воля, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

Он отметил, что будет переходить к более активным действиям, чтобы уложиться в сроки.

"Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый мост и собрали первый прогон нового моста.

Напомним: