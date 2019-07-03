Секретарь СНБО: Влияния Коломойского на Зеленского не вижу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утверждает, что олигарх Игорь Коломойский непосредственно не влияет на президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа" - УП) ... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", – сказал Данилюк.

Относительно самостоятельности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и трактовки его как адвоката Коломойского Данилюк отметил следующее:

"Во-первых, он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский просто бы эту ситуацию исправил".

О работе с Владимиром Зеленским, который для Данилюка уже третий президент, с которым он работает, читайте в интервью "Александр Данилюк: Зеленский апеллирует к людям, а Порошенко говорил "мои люди"