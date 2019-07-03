Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Секретарь СНБО: Влияния Коломойского на Зеленского не вижу

Среда, 3 июля 2019, 11:35

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утверждает, что олигарх Игорь Коломойский непосредственно не влияет на президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа" - УП) ... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", – сказал Данилюк.

Относительно самостоятельности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и трактовки его как адвоката Коломойского Данилюк отметил следующее:

"Во-первых, он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский просто бы эту ситуацию исправил".

О работе с Владимиром Зеленским, который для Данилюка уже третий президент, с которым он работает, читайте в интервью "Александр Данилюк: Зеленский апеллирует к людям, а Порошенко говорил "мои люди"

Украинская правда
Темы: Александр ДанилюкЗеленскийКоломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: