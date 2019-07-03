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Президент ПАСЕ: Киев обязан пригласить Ассамблею наблюдать за выборами

Среда, 3 июля 2019, 15:51
Президент ПАСЕ: Киев обязан пригласить Ассамблею наблюдать за выборами

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады Украины отозвать приглашение на наблюдение за досрочными парламентскими выборами 21 июля.

Об этом говорится в заявлении Паскье, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

Отвечая на письмо спикера Верховной рады, Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "существенно улучшить" законодательную базу страны и избирательную практику.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - добавила она.

Накануне председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕУкраинавиборы
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