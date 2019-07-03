Президент ПАСЕ: Киев обязан пригласить Ассамблею наблюдать за выборами

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Среда, 3 июля 2019, 15:51

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады Украины отозвать приглашение на наблюдение за досрочными парламентскими выборами 21 июля.

Об этом говорится в заявлении Паскье, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

Отвечая на письмо спикера Верховной рады, Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "существенно улучшить" законодательную базу страны и избирательную практику.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - добавила она.

Накануне председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

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Темы: ПАСЕ Украина виборы


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