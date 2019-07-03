ГБР взялось за барышевскую судью, которая остановила лицензию SkyUp

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского райсуда Елены Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Основанием стало расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает "Радио Свобода", которое является соорганизатором программы вместе с телеканалом "UA: Перший".

Журналисты обнаружили, что жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала иск против авиакомпании и не пользовалась ее услугами.

24 июня Бюро зарегистрировало производство по факту "вынесения судьей заведомо неправосудного решения" – то есть по ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Кроме того, в ГБР сообщили, что следователи собирают доказательства и получают показания о совершении преступления.

Но пока никому не сообщено о подозрении в этом производстве.

Напомним: