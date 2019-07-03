В Италии осудили троих боевиков, воевавших на Донбассе

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Среда, 3 июля 2019, 23:21

Суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины. Часть группы до сих пор недоступна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

34-летний итальянец Антонио Катальдо и 39-летний албанец Олси Крутаните приговорены к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы, а 26-летний молдаванин Владимир Вербицкий – к 1 году и 4 месяцам.

Их обвинили в "несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства".

Следствие доказало, что боевики получали различную оплату за бои на стороне боевиков на Донбассе между 2017 и 2018 годами.

 
lastampa.it

К группировке относятся еще три итальянца: Андреа Пальмери – "мозг" организации и ультраправый экстремист, Габриэле Каругати, известный как "Архангел", бывший офицер безопасности торгового центра в Ломбардии (и сын Сильваны Марин, бывшего руководителя "Лиги" в Кайрате в провинции Варезе ), а также Массимилиано Кавальери, неофашист из Брешии.

В ходе расследования были перехвачены разговоры, из которых следовало, что Пальмери, Каругати, Кавальери и Кастальдо принимали участие в важных военных действиях.

Они иногда говорили: "Когда я вернусь в Италию, я убью какого-то политика".

Расследование полиции началось с обысков у двух молодых людей, близких к ультраправой партии Forza Nuova.

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Темы: Донбасс война Италия


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