В Италии осудили троих боевиков, воевавших на Донбассе
Суд Генуи приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины. Часть группы до сих пор недоступна.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.
34-летний итальянец Антонио Катальдо и 39-летний албанец Олси Крутаните приговорены к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы, а 26-летний молдаванин Владимир Вербицкий – к 1 году и 4 месяцам.
Их обвинили в "несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства".
Следствие доказало, что боевики получали различную оплату за бои на стороне боевиков на Донбассе между 2017 и 2018 годами.
К группировке относятся еще три итальянца: Андреа Пальмери – "мозг" организации и ультраправый экстремист, Габриэле Каругати, известный как "Архангел", бывший офицер безопасности торгового центра в Ломбардии (и сын Сильваны Марин, бывшего руководителя "Лиги" в Кайрате в провинции Варезе ), а также Массимилиано Кавальери, неофашист из Брешии.
В ходе расследования были перехвачены разговоры, из которых следовало, что Пальмери, Каругати, Кавальери и Кастальдо принимали участие в важных военных действиях.
Они иногда говорили: "Когда я вернусь в Италию, я убью какого-то политика".
Расследование полиции началось с обысков у двух молодых людей, близких к ультраправой партии Forza Nuova.
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