Путин рассказал, чего ждет от Зеленского, чтобы начать диалог

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Четверг, 4 июля 2019, 06:50

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями российских оккупационных властей на Донбассе и не называл их сепаратистами.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает российское агентство ТАСС.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

Он также обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений.

Напомним:

  • Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • В интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

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Темы: Путин Донбасс оккупация Зеленский


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