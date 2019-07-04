Путин рассказал, чего ждет от Зеленского, чтобы начать диалог
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Четверг, 4 июля 2019, 06:50
Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями российских оккупационных властей на Донбассе и не называл их сепаратистами.
Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает российское агентство ТАСС.
"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.
Он также обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений.
Напомним:
- Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.
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