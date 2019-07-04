Данилюк придумал, кто будет реформировать "Укроборонпром"

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Четверг, 4 июля 2019, 09:45

Совет национальной безопасности и обороны создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил на межведомственном совещании по реформированию оборонно-промышленного комплекса, сообщает утром 4 июля пресс-служба Совбеза.

Это будет рабочий орган СНБО и его приоритетной задачей станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром".

По словам Данилюка, Координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Концерном и внедрения законодательных инициатив в сфере ОПК, создание действующего механизма общественного контроля.

 

Заседания группы будут проходить на регулярной основе.

В совещании под председательством Данилюка участвовали заместитель министра экономического развития и торговли, глава Государственной аудиторской службы Украины, представители наблюдательного совета и руководства "Укроборонпрома" и эксперты Аппарата СНБО.

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Темы: Укроборонпром СНБО


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