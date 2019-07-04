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Во время салюта в Минске погибла женщина и еще 8 человек пострадали

Четверг, 4 июля 2019, 10:32

В День независимости Беларуси 3 июля в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко – от ранения осколками погибла пожилая женщина.

Еще как минимум восемь человек пострадали, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В домах в разных частях города выбило стекла.

Кроме того, после парада танк "едва не влетел в пешеходов".

О трагическом событии при запуске фейерверка сначала сообщили в соцсетях зрители торжества. В центре Минска слышали по меньшей мере два очень громких взрывы, видели дым над землей.

Позже информацию подтвердили официальные ведомства.

Утром министр здоровья Беларуси озвучил количество пострадавших: один погибший, пятеро были госпитализированы, еще трое обратились к медикам с легкими ранениями, в стационаре остаются два человека.

Темы: Беларусьчрезвычайное происшествие
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