Во время салюта в Минске погибла женщина и еще 8 человек пострадали

В День независимости Беларуси 3 июля в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко – от ранения осколками погибла пожилая женщина.

Еще как минимум восемь человек пострадали, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В домах в разных частях города выбило стекла.

Кроме того, после парада танк "едва не влетел в пешеходов".

О трагическом событии при запуске фейерверка сначала сообщили в соцсетях зрители торжества. В центре Минска слышали по меньшей мере два очень громких взрывы, видели дым над землей.

Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.

Позже информацию подтвердили официальные ведомства.

Утром министр здоровья Беларуси озвучил количество пострадавших: один погибший, пятеро были госпитализированы, еще трое обратились к медикам с легкими ранениями, в стационаре остаются два человека.