Во время салюта в Минске погибла женщина и еще 8 человек пострадали
В День независимости Беларуси 3 июля в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко – от ранения осколками погибла пожилая женщина.
Еще как минимум восемь человек пострадали, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
В домах в разных частях города выбило стекла.
Кроме того, после парада танк "едва не влетел в пешеходов".
О трагическом событии при запуске фейерверка сначала сообщили в соцсетях зрители торжества. В центре Минска слышали по меньшей мере два очень громких взрывы, видели дым над землей.
Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW— Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.
2 залпа с установки разницой в 1 секунду, Чижовка. @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/4UvgHndt51— Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.
Позже информацию подтвердили официальные ведомства.
Утром министр здоровья Беларуси озвучил количество пострадавших: один погибший, пятеро были госпитализированы, еще трое обратились к медикам с легкими ранениями, в стационаре остаются два человека.