Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на Донбассе это "внутренний гражданский конфликт", а российские военные выполняют там "интернациональный долг".

Об этом он сказал в интервью журналу НВ

"А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?… Это внутренний гражданский конфликт", — заявил Коломойский

По его словам, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" — заявил олигарх.

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп - ред), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", — отметил Коломойский.

При этом сообщается, что он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск" или в „командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", — сказал олигарх.

Он добавил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

"Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", — подчеркнул Коломойский.

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