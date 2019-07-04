МИД ответил президенту ПАСЕ на требование пригласить наблюдателей

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что Верховная рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, комментируя заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье о том, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

"В предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство ВРУ инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине", - сообщила пресс-секретарь.

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы (ПАСЕ) сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда, по сути, отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и затем - его решений", - подчеркнула она.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодня в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно во ВРУ или ЦИК, нам неизвестно ", - добавила она.

При этом она отметила, что Украина не нарушила ни один из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Напомним, Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ перед досрочными выборами. Она заявила, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.