Украинские силовики совместно с британскими накрыли большую банду контрабандистов
Четверг, 4 июля 2019, 11:42
Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине в Facebook.
"Уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - говорится в сообщении.
Когда именно была спецоперация, какую партию сигарет изъяли и есть ли задержанные по делу, Посольство не сообщает.
Украинская правда