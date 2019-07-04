Украинские силовики совместно с британскими накрыли большую банду контрабандистов

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Четверг, 4 июля 2019, 11:42

Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - говорится в сообщении.

 

Когда именно была спецоперация, какую партию сигарет изъяли и есть ли задержанные по делу, Посольство не сообщает.

 

Украинская правда

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Темы: СБУ Великобритания контрабанда


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