Хомутынник о семейном совете Януковичей: Решили, что Саша – в бизнес, Витя – в политику

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Четверг, 4 июля 2019, 13:19

В результате "семейного совета" Януковичей младший сын экс-президента пошел в политику и впоследствии был народным депутатом от "Партии регионов" трех созывов парламента, а старший стал олигархом.

Об  этом в интервью "Украинской правде" рассказал сопредседатель депутатской группы "Видродження", 11 номер в избирательном списке партии "Оппозиционный блок" Виталий Хомутынник.

 
дмитрий ларин, уп

О своем знакомстве с Януковичем-младшим Хомутынник рассказывает следующее:  

"Я не помню, какой это был год. Тогда руководитель Партии регионов был Янукович, я возглавлял молодежку. Я ее, в принципе, сам создал. Потом в какой-то момент мне позвонил Янукович на выходных, говорит: "Можешь приехать в Зоряный?". Я: "Конечно". Он: "Ну, в понедельник приедь в 9 утра". 

"Приезжаю. Он: "У нас был семейный совет, и мы подумали, что кто-то должен идти в политику от семьи. Я хотел, чтобы это был Саша Янукович, но Саша отказался, он хочет бизнесом заниматься, а Виктор изъявил желание заниматься общественной, политической деятельностью. Можешь его привлечь в Союз молодых регионов и как-то вовлечь в эти процессы, поднатаскать?". Я говорю: "Конечно", – поведал Хомутынник. 

По его словам, очевидно, решение о "распределении рода занятий" сыновей экс-президента принималось сообща:

"Тогда мне было сказано: "Мы решили, что Саша занимается бизнесом, а Витя занимается общественной деятельностью и политикой". Для Виктора бизнес – это было вообще табу. Мне жалко, что с ним произошла эта трагедия. Это действительно хороший был парень".

По его словам старший сын Януковича Александр, известный в СМИ по прозвищу "Саша Стоматолог" был "супер-спокойный человек, все время молчал, и был в тени отца".

"Просто рядом, делал серьезное лицо, кивал. Мы с ним общались немного, но я точно не мог предусмотреть по потенциалу Саши, что он захочет стать в Украине олигархом", – рассказал Хомутынник. 

Читайте подробнее: "Виталий Хомутынник: Мне санкции - не беда. Я только за Астраханью скучаю"

Напомним:

  • Беглый экс-президент Виктор Янукович, осужденный в Украине за государственную измену, и его старший сын Александр живут в России. Младший сын Януковича Виктор погиб в марте 2015 года: по данным СМИ его автомобиль провалился под лед на озере Байкал. Похоронен в аннексированном Россией Крыму.

Украинская правда

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Темы: Янукович Хомутынник


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