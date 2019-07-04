Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто в Канаде

Четверг, 4 июля 2019, 20:32
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто в Канаде

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пригласил посла И. Ийдярто и попросил его объяснить логику сигналов венгерского министра Сийярто на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Торонто. Подчеркнул необходимость применения подхода со взглядом вперед, а не назад, в развитии украинского-венгерских отношений", - отметил Божок в своем Twitter.

Сийярто в Канаде заявлял, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. Законы об образовании и языке, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины, сказал он.

Сейчас, с новым президентом, есть надежда, что Украина не будет продолжать антивенгерскую политику, добавил он, отметив, что заявления Владимира Зеленского "до сих пор были обнадеживающими".

Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому добиться, чтобы после парламентских выборов были внесены изменения в законы для "возвращения прав венгерской общины".

"Если это произойдет, Венгрия будет поддерживать созыв заседания комитета Украина - НАТО", - сказал министр иностранных дел.

Венгрия также будет готова осуществить комплексный план экономического сотрудничества с Украиной, в частности программу помощи на 50 млн евро, которая поддерживает строительство дорог в Закарпатье, сказал Сийярто.

Венгрия также готова продолжить работу совместных комитетов по экономике и охране окружающей среды, а также продолжить свою программу экономического развития Закарпатья.

Напомним:

  • Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.
  • Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДКанадаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: