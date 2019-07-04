У кандидата от "Слуги народа" обнаружили виллу в Вене и кумовство с Медведчуком

1846 просмотров
Четверг, 4 июля 2019, 22:46

Андрей Холодов, под номером 22 в списке партии "Слуга народа", владеет элитным особняком в Вене и является кумом председателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом расследователи программы "Схемы" узнали из австрийского реестра недвижимости и страницы в Instagram жены Медведчука Оксаны Марченко.

"Особняк приобретен в 2013 году за 6 миллионов евро. Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

 

Также отмечается, что дом находится в самом элитном спальном районе Вены и, кроме того, в 5 минутах от дома украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Кроме того, как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.

В то же время, по данным журналистов, в списке "Слуги народа" Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто в Канаде
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий
"Слуга народа" теряет позиции, "Голос" и "Батькивщина" сравнялись - свежий рейтинг
На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год
Все новости
Фотопроект

Думаете, у вас сложная работа? 25 фотографий, которые убедят вас, что нет

еда

Суши: полезные или вредные?

success story

19 жестов, которыми собаки общаются с людьми

Поиск по сайту
Архив
Весь архів