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У кандидата от "Слуги народа" обнаружили виллу в Вене и кумовство с Медведчуком

Четверг, 4 июля 2019, 22:46
У кандидата от Слуги народа обнаружили виллу в Вене и кумовство с Медведчуком

Андрей Холодов, под номером 22 в списке партии "Слуга народа", владеет элитным особняком в Вене и является кумом председателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом расследователи программы "Схемы" узнали из австрийского реестра недвижимости и страницы в Instagram жены Медведчука Оксаны Марченко.

"Особняк приобретен в 2013 году за 6 миллионов евро. Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

 

Также отмечается, что дом находится в самом элитном спальном районе Вены и, кроме того, в 5 минутах от дома украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

 
 

Кроме того, как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.

В то же время, по данным журналистов, в списке "Слуги народа" Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукСлуга народа
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