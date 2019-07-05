Украинцам могут позволить ездить в Канаду с электронными визами
Канада может разрешить украинцам путешествовать по ней с использованием электронных виз.
Об этом заявила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, сообщает "Укринформ".
"Мы провели очень продуктивную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательства позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", – сказала Мигайчук.
Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев – "и, наконец, это приближается".
Конгресс украинцев Канады пока лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии.
С 2017 года бразильцы, которым в течение прошлых 10 лет была предоставлена канадская туристическая виза, могут для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая за несколько минут оформляется онлайн и стоит 7 долларов.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.
- За это время он провел более десятка двусторонних и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.
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