Папа Римский обсудил с Путиным Украину накануне визита руководства УГКЦ

1989 просмотров
Пятница, 5 июля 2019, 09:40

Папа Римский Франциск во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своей официальной резиденции обсудил ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Во время встречи, на которую Путин опоздал на час, обсуждались "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России".

"После этого стороны остановились на вопросах экологии и на некоторых актуальных темах в международной сфере, с отдельной ссылкой на Сирию, Украину и Венесуэлу", – говорится в сообщении.

Встреча Папы Римского и Владимира Путина состоялась накануне визита руководства Украинской греко-католической церкви в Ватикан.

5-6 июля понтифик обсудит с иерархами УГКЦ ситуацию в Украине и последствия образования независимой Украинской православной церкви.

Ватикан ранее заявлял, что целью встречи с Путиным является поддержка в сложной ситуации, в которой находится Украина.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин религия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин попросил Италию помочь снять санкции и восстановить отношения с ЕС 5 июля 2019, 08:41
Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса 5 июля 2019, 07:07
Путин на час опоздал на встречу с Папой Римским 4 июля 2019, 15:54
Все новости
Главные новости
Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса
Балух считает обмен единственным способом выйти живым из колонии РФ
Штаб ООС: Россия увеличивает количество войск возле украинской границы
У кандидата от "Слуги народа" обнаружили виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
Все новости
еда

Какой он — настоящий васаби

исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

Медицина

Как и зачем меняется медицина Светловодска

Поиск по сайту
Архив
Весь архів