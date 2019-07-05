Папа Римский обсудил с Путиным Украину накануне визита руководства УГКЦ

Папа Римский Франциск во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своей официальной резиденции обсудил ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Во время встречи, на которую Путин опоздал на час, обсуждались "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России".

"После этого стороны остановились на вопросах экологии и на некоторых актуальных темах в международной сфере, с отдельной ссылкой на Сирию, Украину и Венесуэлу", – говорится в сообщении.

Встреча Папы Римского и Владимира Путина состоялась накануне визита руководства Украинской греко-католической церкви в Ватикан.

5-6 июля понтифик обсудит с иерархами УГКЦ ситуацию в Украине и последствия образования независимой Украинской православной церкви.

Ватикан ранее заявлял, что целью встречи с Путиным является поддержка в сложной ситуации, в которой находится Украина.