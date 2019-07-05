Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский обсудил с Путиным Украину накануне визита руководства УГКЦ

Пятница, 5 июля 2019, 09:40

Папа Римский Франциск во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своей официальной резиденции обсудил ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Во время встречи, на которую Путин опоздал на час, обсуждались "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России".

"После этого стороны остановились на вопросах экологии и на некоторых актуальных темах в международной сфере, с отдельной ссылкой на Сирию, Украину и Венесуэлу", – говорится в сообщении.

Встреча Папы Римского и Владимира Путина состоялась накануне визита руководства Украинской греко-католической церкви в Ватикан.

5-6 июля понтифик обсудит с иерархами УГКЦ ситуацию в Украине и последствия образования независимой Украинской православной церкви.

Ватикан ранее заявлял, что целью встречи с Путиным является поддержка в сложной ситуации, в которой находится Украина.

Темы: Путинрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Путин
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: