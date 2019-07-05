Папа Римский обсудил с Путиным Украину накануне визита руководства УГКЦ
Папа Римский Франциск во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своей официальной резиденции обсудил ситуацию в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".
Во время встречи, на которую Путин опоздал на час, обсуждались "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России".
"После этого стороны остановились на вопросах экологии и на некоторых актуальных темах в международной сфере, с отдельной ссылкой на Сирию, Украину и Венесуэлу", – говорится в сообщении.
Встреча Папы Римского и Владимира Путина состоялась накануне визита руководства Украинской греко-католической церкви в Ватикан.
5-6 июля понтифик обсудит с иерархами УГКЦ ситуацию в Украине и последствия образования независимой Украинской православной церкви.
Ватикан ранее заявлял, что целью встречи с Путиным является поддержка в сложной ситуации, в которой находится Украина.
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