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Зеленский начал чистку в АМКУ

Пятница, 5 июля 2019, 12:16
Зеленский начал чистку в АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.

Так, указом № 484/2019 с должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного уволен Андрей Вовк.

Кроме того, уволены государственные уполномоченные Валерий Полюхович и Агия Загребельская.

Позже Загребельская написала в Facebook, что узнала о своем увольнении от журналистов.

"До сих пор была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольнении по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны", - заявила она.

"Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой "вклад" в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже. Сейчас нужно собрать вещи и осознать то, что произошло", - добавила Загребельская.

Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.

В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.

Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкадрыАнтимонопольный комитет
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