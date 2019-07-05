Зеленский начал чистку в АМКУ
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Пятница, 5 июля 2019, 12:16
Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.
Так, указом № 484/2019 с должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного уволен Андрей Вовк.
Кроме того, уволены государственные уполномоченные Валерий Полюхович и Агия Загребельская.
Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.
В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.
Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.
Украинская правда
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