Зеленский начал чистку в АМКУ

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Пятница, 5 июля 2019, 12:16

Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.

Так, указом № 484/2019 с должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного уволен Андрей Вовк.

Кроме того, уволены государственные уполномоченные Валерий Полюхович и Агия Загребельская.

Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.

В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.

Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.

Украинская правда

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Темы: Зеленский кадры Антимонопольный комитет


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