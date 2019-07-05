Зеленский начал чистку в АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.

Так, указом № 484/2019 с должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного уволен Андрей Вовк.

Кроме того, уволены государственные уполномоченные Валерий Полюхович и Агия Загребельская.

Антимонопольный комитет подконтрольный президенту и подотчетен Верховной Раде.

В его состав входят глава комитета и восемь государственных уполномоченных, которые являются его членами.

Уволенные Зеленским госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.