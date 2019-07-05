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Кличко пригрозил выборами, если ему не позволят сидеть на двух стульях

Пятница, 5 июля 2019, 16:29
Кличко пригрозил выборами, если ему не позволят сидеть на двух стульях

 Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, – это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы", - сказал Кличко.

По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".

"Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо ", - сказал Кличко. 

По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь отрицательную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.

Напомним:

  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • Кроме того, в мае 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разделении функций и полномочий киевского городского головы и председателя КГГА.
  • Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.
  • Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.
  • В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко.
  • В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиев
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