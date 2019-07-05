Кличко пригрозил выборами, если ему не позволят сидеть на двух стульях

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, – это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы", - сказал Кличко.

По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".

"Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо ", - сказал Кличко.

По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь отрицательную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.

Напомним: