Кличко пригрозил выборами, если ему не позволят сидеть на двух стульях
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, – это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы", - сказал Кличко.
По его словам, речь идет "не о фамилии, а о принципах".
"Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо ", - сказал Кличко.
По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это "будет иметь отрицательную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины".
"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - подытожил Кличко.
Напомним:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- Кроме того, в мае 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разделении функций и полномочий киевского городского головы и председателя КГГА.
- Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.
- Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.
- В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко.
- В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.