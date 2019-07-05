Нардеп набросился на председателя общины и разбил ему телефон

В Любече Черниговской облести произошла стычка между нардепом группы "Воля народа" и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.

Об этом сообщает UA Чернигов, которое приводит любительское видео очевидца инцидента.

Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка: Микитась ругался и угрожал Пинчуку тюрьмой. Председатель ОТГ позвонил в полицию. Затем между ними произошла потасовка, Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его в стену.

Пинчук вызвал "скорую".

По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, полиции об этом конфликте поступил вызов. Полиция приехала, установила свидетелей происшествия.

В свою очередь Государственное бюро расследований сообщает, что начало досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой.

Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия для надлежащей фиксации совершенного правонарушения.