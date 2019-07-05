Генеральная прокуратура незаконно требует от Офиса президента предоставить источники информации, которыми пользовалась спикер Зеленского Юлия Мендель, когда заявила, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса.

Соответствующее заявление обнародовала пресс служба ОП.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОП объяснили, что ссылаться на статью 93 УПК в качестве законного основания для сбора доказательств ошибочно.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователя уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК", - ответили ГПУ из Офиса президента.

Напомним: