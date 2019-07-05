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Офис Зеленского отказался объяснить, откуда данные об обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

Пятница, 5 июля 2019, 23:01
Офис Зеленского отказался объяснить, откуда данные об обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

Генеральная прокуратура незаконно требует от Офиса президента предоставить источники информации, которыми пользовалась спикер Зеленского Юлия Мендель, когда заявила, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса.

Соответствующее заявление обнародовала пресс служба ОП.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОП объяснили, что ссылаться на статью 93 УПК в качестве законного основания для сбора доказательств ошибочно.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователя уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК", - ответили ГПУ из Офиса президента.

Напомним:

  • 6 июня 2019 в эфире телеканала "1+1" Мендель заявила о том, что якобы есть случаи, когда украинские военные в ответ на провокации боевиков обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.
  • Мендель вызвали на допрос, однако она отказалась свидетельствовать, заявив, что допрос политизирован.
  • В ГПУ напомнили, что выступление Мендель мгновенно распространили пророссийские СМИ с утверждением о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как полагают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины.
  • Также эту информацию Россия передала в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны со стороны Украины.
  • 4 июля следователь прокуратуры направил в ОП запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний спикера президента.

Украинская правда
Темы: Офис президентаГенпрокуратураДонбасс
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