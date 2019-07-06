Парубий не видит "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит партию "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, в коалиции со "Слугой народа" нынешнего президента Владимира Зеленского в новом составе парламента.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции с ними", - сказал Парубий.

В то же время политик отметил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

По его словам, коалиция "Евросолидарности" возможна только с проукраинскими силами.

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