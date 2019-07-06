СБУ обвинила вице-премьера в хищении денег, а потом передумала

Пресс-служба СБУ в пятницу вечером сообщила о причастности вице-премьер-министра Украины к механизму присвоения бюджетных средств в Винницкой области, однако впоследствии сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

"Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины", - говорилось в сообщении на сайте СБУ в пятницу.

Скриншот с сайта СБУ. Кликните для увеличения tsn.ua

Отмечалось, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - сообщали в спецслужбе.

Там пояснили, что злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Отмечалось, что сотрудники СБУ провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", - говорилось в сообщении.

В СБУ сообщали, что досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, а операция проводилась под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Вместе с тем, уже в пятницу вечером сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская ответила "Украинской правде", что находится в отпуске, телефон пресс-центра СБУ не отвечает.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила УП, что не располагает информацией о данном расследовании.

В правительстве Владимира Гройсмана вице-премьерами являются Степан Кубов, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

Кистион родом из Винницкой области. В 2008-2011 годах был заместителем Винницкого городского головы, в 2011-2014 годах - первым заместителем Винницкого городского головы.