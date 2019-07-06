Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обвинила вице-премьера в хищении денег, а потом передумала

Суббота, 6 июля 2019, 12:20
СБУ обвинила вице-премьера в хищении денег, а потом передумала

Пресс-служба СБУ в пятницу вечером сообщила о причастности вице-премьер-министра Украины к механизму присвоения бюджетных средств в Винницкой области, однако впоследствии сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

"Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины", - говорилось в сообщении на сайте СБУ в пятницу.

Скриншот с сайта СБУ. Кликните для увеличения
Скриншот с сайта СБУ. Кликните для увеличения
tsn.ua

Отмечалось, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - сообщали в спецслужбе.

Там пояснили, что злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Отмечалось, что сотрудники СБУ провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", - говорилось в сообщении.

В СБУ сообщали, что досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, а операция проводилась под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Вместе с тем, уже в пятницу вечером сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская ответила "Украинской правде", что находится в отпуске, телефон пресс-центра СБУ не отвечает.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила УП, что не располагает информацией о данном расследовании.

В правительстве Владимира Гройсмана вице-премьерами являются Степан Кубов, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

Кистион родом из Винницкой области. В 2008-2011 годах был заместителем Винницкого городского головы, в 2011-2014 годах - первым заместителем Винницкого городского головы.

Украинская правда
Темы: СБУКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: