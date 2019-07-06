Президент Владимир Зеленский надеется на помощь президента США Дональда Трампа в противодействии строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в субботу во Львове во время представления председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, где Зеленскому поставили вопрос о противодействии "Северному потоку-2".

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока". Нечего скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решен уже давно, очень давно. Политики спекулируют этой темой и о возвращении в ПАСЕ, что это при нас произошло, или "Северный поток". Нас никто не спрашивает", – заявил Зеленский.

По его словам, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрона не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2".

"Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес. Они ничего с этим сделать не смогут", – считает президент.

"Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в США с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – заявил Зеленский.

Напомним: