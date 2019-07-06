Зеленский требует увольнения 4 начальников региональных таможен

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Суббота, 6 июля 2019, 16:36

Президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

Как сообщает Mukachevo.net, об этом он заявил в субботу на совещании таможенников на КПП "Ужгород".

Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требует от и.о. председателя ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.

В выступлении, которое транслировали СМИ, президент также заявил, что намерен в понедельник подписать указ о борьбе с контрабандой.

"В понедельник подпишем указ о борьбе с контрабандой", - сказал он.

Зеленский заявил, что у работников правоохранительных органов, таможенников и чиновников "есть шанс исправиться".

"Страна точно будет другая. Мы точно понимаем, что нам нужен один месяц. Я хочу всех предупредить, что ощущение, что у нас только новенький Баканов, а другие правоохранительные органы мы не контролируем, пройдет после выборов в ВР. У нас будет своя прокуратура, будут нормальные отношения с Нацполицией. Мы к этому готовы. Поэтому я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди", - сказал Зеленский.

По его словам, те, кто не хочет работать, должны уволиться.

"Потому что если у нас будет прокуратура, а она будет после выборов в ВР, и когда у нас будет большинство, а оно будет, то будет поздно", - предупредил он.

Зеленский также отметил серьезность намерений новой команды бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал президент.

Зеленский отметил, что именно поэтому с ним в Закарпатье, а до этого в Львовскую область приехали и.о. председателя СБУ Иван Баканов, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, заместители председателя ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, и. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

Украинская правда

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Темы: Зеленский таможня контрабанда


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