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Офис президента о контрабанде: Наверх больше заносить не надо

Суббота, 6 июля 2019, 17:01
Офис президента о контрабанде: Наверх больше заносить не надо

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде отметил, что ничего "наверх больше заносить не надо".

"Мы приехали сюда сегодня, и один из сигналов, все вместе хотим до вас донести - что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс-Украина".

Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем ​​все "эффективнее" работают наши государственные органы", - отметил он.

Гончарук также заявил, что из-за контрабанды Украина превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы.

"Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ – через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область – не последняя в этом списке", - сказал он.

Гончарук отметил, что каждая область "специализируется на своем" в вопросах контрабанды - "кто-то на запчастях, кто-то – на сигаретах, где-то валят лес".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийконтрабанда
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