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Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К"

Суббота, 6 июля 2019, 17:23
Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела К

Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.

Об этом, как сообщает Укринформ, президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС. 

"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.

Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".

"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.

Напомним, 

  • Ранее Зеленский в ходе рабочего визита в Закарпатье призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об отставке

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСБУЗакарпатьеконтрабандакоррупция
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