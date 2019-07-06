Туск посетит Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", визит запланирован на 7 июля.

Отмечается, что Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станица Луганская, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

21-й саммит Украина-ЕС под председательством президентов Украины, Европейского совета и Еврокомиссии состоится в Киеве в Мариинском дворце в понедельник, 8 июля.