Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Крыма Россией

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Суббота, 6 июля 2019, 20:10

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной Автономной Республики Крым, Севастополя, Черного и Азовского морей". 

Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров. 

"Резолюция о милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, принята", - отметил Чубаров.

По его данным, в поддержку резолюции высказались 54 члена комитета, "против" и "воздержались" - по 6.

Как отметил член делегации Украины в ПА ОБСЕ, нардеп Сергей Высоцкий,  против резолюции выступили только 5 россиян и один представитель Италии.

"Далее - рассмотрение резолюции на пленарном заседании в понедельник", - добавил он.

 

Ранее Высоцкий сообщил, что представители России в ПА пыталась убрать из резолюции упоминание о невыполнении ею Минских соглашений и осуждение оккупации украинской территории.

"Итог: российская делегация в очередной раз оказалась в изоляции. Ее предложение было поддержано лишь одним депутатом из Казахстана, "за" - 7, "против" - 62", - сообщил Высоцкий.

Украинская правда

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Темы: Росcия Крым ОБСЕ оккупация


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