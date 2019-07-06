Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ вывести войска из Украины и вернуть Крым

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию с призывом обеспечить деоккупацию Крыма и вывести вооруженные силы РФ с территории Украины.

Резолюция "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов" была принята 6 июля в ходе заседания комитета в рамках ХХVIII ежегодной сессии ПА ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

"Парламентская Ассамблея ОБСЕ ... призывает прекратить военные действия на Востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, немедленно положить конец применению противопехотных мин и увеличить вклад в усилия по разминированию, обеспечить деоккупацию АР Крым и Севастополя, вывод российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей, в частности, определенных ими обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией", - говорится в пункте 21 резолюции.

Вокруг данного пункта развернулись дебаты, поскольку российская сторона выступила с поправкой, предложив убрать из резолюции упоминание о необходимости обеспечения деоккупации Крыма и вывода российских вооруженных сил с украинской территории, а также призыв к РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, которы она не выполняет.

Напомним,