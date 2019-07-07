Кандидат от "Слуги народа" подтвердил, что имеет паспорт Израиля

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Воскресенье, 7 июля 2019, 01:06

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове Александр Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.

Об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове, передает "UA Харьков".

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю.Чим я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - рассказал Куницкий.

Он добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - отметил кандидат в нардепы.

Напомним:

  • Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
  • Согласно справке, кандидат от "Слуги народа" был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2. Сам Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает. 
  • Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.
  • ЦИК начала соответствующую проверку.

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Темы: Слуга народа виборы гражданство


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