Кандидат от "Слуги народа" подтвердил, что имеет паспорт Израиля

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове Александр Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.

Об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове, передает "UA Харьков".

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю.Чим я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - рассказал Куницкий.

Он добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - отметил кандидат в нардепы.

Напомним: