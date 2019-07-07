В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США

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Воскресенье, 7 июля 2019, 04:50

В субботу, 6 июля, в Одессу доставили партию нефти из США впервые в истории Украины.

Об этом сообщили в администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Партию нефти закупила ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

"Новому грузопотоку из США будет предоставлено качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - подчеркнул Нначальник Одесского порта Игорь Ткачук.

В администрации Одесского морского порта также заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

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Темы: Одесса США нефть


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