Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС 31 октября без соглашения

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Воскресенье, 7 июля 2019, 06:50

Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября независимо от того, будет ли досянуто соглашение по Brexit.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает "критически важным", чтобы Европа поняла, что Великобритания готова уйти без сделки.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Джонсон утверждает, что влияние выхода страны из ЕС без соглашения будет "очень, очень малым".
  • Бывший министр иностранных дел Великобритании говорит, что, по его мнению, Британия не покидает Европейский Союз без договоренностей с Брюсселем. Но, по его словам, существует много способов смягчить последствия жесткого Brexit, влияние которого будет "очень, очень малым".
  • Ранее Джонсон дал обещание вывести Великобританию из ЕС за четыре месяца.
  • Имя нового премьера Британии объявят 23 июля. Кроме Джонсона на должность претендует министр иностранных дел Джереми Хант.

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Темы: Великобритания ЕС Brexit


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