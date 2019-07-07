Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС 31 октября без соглашения
Воскресенье, 7 июля 2019, 06:50
Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября независимо от того, будет ли досянуто соглашение по Brexit.
Об этом он заявил в интервью The Telegraph.
"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.
По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает "критически важным", чтобы Европа поняла, что Великобритания готова уйти без сделки.
"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.
Напомним:
- Джонсон утверждает, что влияние выхода страны из ЕС без соглашения будет "очень, очень малым".
- Бывший министр иностранных дел Великобритании говорит, что, по его мнению, Британия не покидает Европейский Союз без договоренностей с Брюсселем. Но, по его словам, существует много способов смягчить последствия жесткого Brexit, влияние которого будет "очень, очень малым".
- Ранее Джонсон дал обещание вывести Великобританию из ЕС за четыре месяца.
- Имя нового премьера Британии объявят 23 июля. Кроме Джонсона на должность претендует министр иностранных дел Джереми Хант.