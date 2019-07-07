Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС 31 октября без соглашения

Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября независимо от того, будет ли досянуто соглашение по Brexit.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

"Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать более здравого смысла в этом вопросе", - сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает "критически важным", чтобы Европа поняла, что Великобритания готова уйти без сделки.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без соглашения, на самом деле имеют в виду, что не хотят уходят вообще", - подчеркнул он.

Напомним: