Украинский автобус попал в ДТП в Польше: много пострадавших

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Воскресенье, 7 июля 2019, 14:23

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на опольском отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в департамент консульской службы МИД Украины.

Украинская правда

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Темы: Польша ДТП


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