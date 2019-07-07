Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на опольском отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.

Вместе с тем, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что, по информации комендатуры полиции г.Ополе, в результате ДТП госпитализированы 6 граждан Украины.

У пострадавших украинцев травмы средней степени тяжести. Причины ДТП устанавливаются.

"Консул Украины поддерживает контакт с медучреждением, в котором находятся украинцы, и местной полицией и планирует выезд в указанное медучреждение", - добавил Кирилич.