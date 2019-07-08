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"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина

Понедельник, 8 июля 2019, 00:12

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет Эхо Кавказа.

Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.

При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

Телекомпания "Рустави-2" впоследствии удалила видеоролик с обращением со своей страницы в Facebook.

Тем временем российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал видео на своей странице в twitter, заявив о некоем разочаровании Грузией.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, в котором осудила обозначенный выпуск программы на телеканале «Рустави-2», назвав действия ведущего нанесением вреда государственным интересам. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обращение журналиста к российскому президенту «омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации».

Темы: ПутинГрузия
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