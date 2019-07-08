"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина
Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину.
Об этом пишет Эхо Кавказа.
Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.
Телекомпания "Рустави-2" впоследствии удалила видеоролик с обращением со своей страницы в Facebook.
Тем временем российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал видео на своей странице в twitter, заявив о некоем разочаровании Грузией.
Это эфир грузинского телеканала «Рустави-2» (18+)— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 липня 2019 р.
Руководство канала отказалось за это извиняться.
Эти люди потеряли абсолютно все человеческое.
Грузия - фантастическое разочарование! pic.twitter.com/uAINJaIHyD
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