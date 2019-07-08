Последняя пленарная неделя Рады: объявлена ​​полная мобилизация

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в последнюю пленарную неделю Верховной рады 8 созыва нардепы должны принять ряд важных законопроектов, среди которых Избирательный кодекс с открытыми списками.

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента.

По его словам, принять Избирательный кодекс планируется 11 июля в 11.00.

"Это будет заключительное решение Верховной Рады 8 созыва и мы должны пройти его достойно. Избирательный кодекс об открытых списках это объемный документ, над которым годами работали и рабочая группа, и комитет, и я, как председатель Верховной Рады Украины", - сказал он.

"Поэтому я призываю всех в четверг прибыть в Киев. Я объявляю полную мобилизацию, чтобы мы могли перейти к принятию решения Избирательного кодекса об открытых списках", - заявил Парубий.

Кроме того спикер добавил, что планируется также принять ряд других законопроектов.

В частности, проекты законов о заложниках, о прохождении военной службы, о военном капеланстве, а также о полном общем среднем образовании, внесении изменений в закон об альтернативных источниках энергии, книгоиздательства и в госбюджет.

Парубий отметил, что помимо прочего, есть ряд представлений от президента и если в среду парламентский комитет по иностранным делам примет соответствующее решение, то в четверг Рада возьмется также и за кадровые решения. В том числе, за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Кроме того, в этот день планируется заслушать отчет временных следственных комиссий.

Также глава парламента объявил проведение внеочередной сессии Верховной Рады.

По его словам, по инициативе лидера Радикальной партии Олега Ляшко было собрано 150 подписей за проведение внеочередной сессии.

Он объявил, что назначил ее проведения 11 июля в 14.15 между утренним и вечерним пленарными заседаниями.

"Давайте говорить откровенно. Это будет заключительный день активной работы Верховной Рады восьмого созыва. Я обращаюсь ко всем нардепам. Несмотря на то, что идет избирательная кампания и многие нардепы находятся на округах - 11 июля надо быть в Киеве, чтобы мы могли провести эффективное и действенное заседание", - заявил Парубий.

"Один полный рабочий день. День, когда мы должны смобилизироваться, чтобы с гордостью идти к избирателям 21 июля и продемонстрировать, что ВРУ 8 созыва действенна до последних дней и может принимать решения для будущих поколений", - добавил он.

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