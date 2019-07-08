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Депутат РФ заявила, что из космоса видела, как погибают люди на Донбассе

Понедельник, 8 июля 2019, 12:53

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила о том, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - отметила она.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, который выступал позже, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несет огромную опасность".

"Такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках", - добавил он.

Темы: ПАСЕРосcияДонбасс
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